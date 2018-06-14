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8:17   14 Июня 2018
Весь мир
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Белый дом рассматривает Австрию в качестве места проведения встречи Трампа и Путина

Белый дом рассматривает Австрию в качестве места проведения встречи Трампа и Путина

Вашингтон рассматривает возможность проведения встречи лидеров США и России. В качестве площадки для переговоров могут выбрать Австрию.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на старшего директора по Европе и России в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Ричарда Хукера. Он отметил, что пока еще не приняты какие-то конкретные решения, однако обе стороны изучают возможность встречи.  

Ранее американские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин обсуждал на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможность проведения саммита в Вене. Речь шла про лето этого года. Курц пообещал обсудить этот вопрос с Трампом.

Позже в Белом доме подтвердили, что Вена готова предоставить площадку для саммита.

До этого появилась информация, что Трамп в ходе одного из телефонных разговоров, пригласил Путина приехать в Вашингтон. Российский лидер 10 июня заявил, что готов встретиться с американским коллегой, когда Штаты будут к этому готовы.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #путин #политика #трамп #белый дом
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