СМИ: Ким Чен Ын хочет лично встретиться с Абэ

Газета «Санкэй» сообщает, что об этом лидер КНДР заявил на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп пообещал полностью снять санкции с Пхеньяна в случае полной денуклеаризации Корейского полуострова. Если же Северной Корее потребуется экономическая помощь, то переговоры необходимо вести с Японией. Трамп добавил, что Абэ не будет помогать, пока не разрешится вопрос с похищенными японцами, в чем замешаны спецслужбы КНДР.

Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что хотел бы встретиться с Абэ лично и поговорить обо всех проблемах, которые есть между двумя странами.

Ранее поступила информация, что площадкой для встречи Абэ и Ким Чен Ына может стать Восточный экономический форум (ВЭФ). Он пройдет осенью во Владивостоке.