Мы в соц.сетях:
Шахтер погиб при обрушении шахты в Алтайском крае

Шахтер погиб при обрушении шахты в Алтайском крае

 Минтруд предложил ограничить число трудовых мигрантов на стройках

Минтруд предложил ограничить число трудовых мигрантов на стройках
Порошенко подписал указ об отставке губернатора Донецкой военно-гражданской администрации

Порошенко подписал указ об отставке губернатора Донецкой военно-гражданской администрации

 «Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

«Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»
Один человек погиб при столкновении самолетов на Аляске

Один человек погиб при столкновении самолетов на Аляске

 Преступник напал на прихожан мечети в ЮАР

Преступник напал на прихожан мечети в ЮАР
Шахтер погиб при обрушении шахты в Алтайском крае

Шахтер погиб при обрушении шахты в Алтайском крае

 Минтруд предложил ограничить число трудовых мигрантов на стройках

Минтруд предложил ограничить число трудовых мигрантов на стройках
Порошенко подписал указ об отставке губернатора Донецкой военно-гражданской администрации

Порошенко подписал указ об отставке губернатора Донецкой военно-гражданской администрации

 «Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

«Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»
Один человек погиб при столкновении самолетов на Аляске

Один человек погиб при столкновении самолетов на Аляске

 Преступник напал на прихожан мечети в ЮАР

Преступник напал на прихожан мечети в ЮАР
7:52   14 Июня 2018
Весь мир
61

СМИ: Ким Чен Ын хочет лично встретиться с Абэ

СМИ: Ким Чен Ын хочет лично встретиться с Абэ

Газета «Санкэй» сообщает, что об этом лидер КНДР заявил на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп пообещал полностью снять санкции с Пхеньяна в случае полной денуклеаризации Корейского полуострова. Если же Северной Корее потребуется экономическая помощь, то переговоры необходимо вести с Японией. Трамп добавил, что Абэ не будет помогать, пока не разрешится вопрос с похищенными японцами, в чем замешаны спецслужбы КНДР.

Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что хотел бы встретиться с Абэ лично и поговорить обо всех проблемах, которые есть между двумя странами.

Ранее поступила информация, что площадкой для встречи Абэ и Ким Чен Ына может стать Восточный экономический форум (ВЭФ). Он пройдет осенью во Владивостоке. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#кндр #япония #политика #ким чен ын #абэ
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен Россия
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен
Бонусом мужчина обещает персональный код болельщика для верификации билета.
20:31   13 Июня 2018
108
Клименко ничего не знал за десять минут до отставки Россия

Клименко ничего не знал за десять минут до отставки

17:17   13 Июня 2018
224
Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру Россия

Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру

14:44   13 Июня 2018
74
Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018 Россия

Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018

13:57   13 Июня 2018
212
Самое читаемое
«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

 Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

 Движение на двух улицах северо‑запада Москвы ограничили конца октября

Движение на двух улицах северо‑запада Москвы ограничили конца октября

 Открытый в Турции газопровод в обход РФ будет выгоден России - эксперт

Открытый в Турции газопровод в обход РФ будет выгоден России - эксперт