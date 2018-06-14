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4:33   14 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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«Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

«Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

Директор по развитию «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что реализация проекта «Северный поток  — 2» приведет к «необратимым» последствиям на газовом рынке Европы.

По его словам, проект противоречит европейскому законодательству. Он рано или поздно убьет конкуренцию на газовом рынке Европы под действием газового шантажа Газпрома

Также в «Нафтогазе» критикуют позицию Германии по этому вопросу. Витренко заявил, что в 2009 году Берлин оказал давление на Киев, чтобы украинская сторона подписала соглашение. Немецкие юристы не вдавались в подробности документа. Их устроил ответ России, что контракт соответствует европейским правилам. Позже, говорит Витренко, стало понятно, что это далеко не так, однако Германию такая неколониальная политика устраивала.

Накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что «Северный поток  — 2» негативно повлияет на Европу и ставит под угрозу саму европейскую цивилизацию.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #газ #нафтогаз #газпром
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