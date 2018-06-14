США не снимут санкции с КНДР до полной денуклеаризации

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео на встрече с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи.

Помпео считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын «понимает срочность» проблемы и отдает себе отчет в том, что завершить ядерное разоружение следует как можно скорее.

После саммита в Сингапуре президент США Дональд Трамп подписал «подробный» документ с КНДР, согласно которому Штаты предоставят гарантии безопасности Северной Корее, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации. Американские СМИ раскритиковали документ за общий характер. Заявление действительно не содержит каких-либо конкретных деталей.

Кроме того, журналисты расценили обещание Трамп приостановить военные учения в регионе на время переговоров, как уступку Ким Чен Ыну.