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 США не снимут санкции с КНДР до полной денуклеаризации

США не снимут санкции с КНДР до полной денуклеаризации
4:18   14 Июня 2018
Весь мир
45

США не снимут санкции с КНДР до полной денуклеаризации

США не снимут санкции с КНДР до полной денуклеаризации

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео на встрече с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи. 

Помпео считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын «понимает срочность» проблемы и отдает себе отчет в том, что завершить ядерное разоружение следует как можно скорее.

После саммита в Сингапуре президент США Дональд Трамп подписал «подробный» документ с КНДР, согласно которому Штаты предоставят гарантии безопасности Северной Корее, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации. Американские СМИ раскритиковали документ за общий характер. Заявление действительно не содержит каких-либо конкретных деталей. 

Кроме того, журналисты расценили обещание Трамп приостановить военные учения в регионе на время переговоров, как уступку Ким Чен Ыну.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #помпео #денуклеаризация
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