Петербургский транспортный узел «Южный» откроют в 2022 году

Петербургская администрация установила сроки запуска транспортно-пересадочного узла «Южный».

Ожидается, что наладочные работы будут проведены с сентября по декабрь, и станция начнет работу 1 января следующего года.

Также рядом с ТПУ в августе появится новая остановка, а в декабре - разворотное кольцо и перехватывающая парковка.

Работы должны быть завершены до конца 2021 года. К этому времени должен быть запущен скоростной трамвай от станции метро «Южная» до Колпино. Полностью строительство должно быть завершено к 2020 году.