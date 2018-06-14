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Петербургский транспортный узел «Южный» откроют в 2022 году

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3:59   14 Июня 2018
Россия
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Петербургский транспортный узел «Южный» откроют в 2022 году

Петербургский транспортный узел «Южный» откроют в 2022 году

Петербургская администрация установила сроки запуска транспортно-пересадочного узла «Южный».

Ожидается, что наладочные работы будут проведены с сентября по декабрь, и станция начнет работу 1 января следующего года.

Также рядом с ТПУ в августе появится новая остановка, а в декабре - разворотное кольцо и перехватывающая парковка.

Работы должны быть завершены до конца 2021 года. К этому времени должен быть запущен скоростной трамвай от станции метро «Южная» до Колпино. Полностью строительство должно быть завершено к 2020 году.

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Автор: Олег Королев
#петербург #южный #тпу
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