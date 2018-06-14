Администрация Петербурга определила приоритетные проекты города

В Смольном обсудили ход исполнения пяти приоритетных проектов Петербурга и утвердили пять новых, сообщает администрация города.

В администрации утвердили такие проекты, как «Общественные пространства Санкт-Петербурга», нацеленный на повышение благоустройство парков и дворов, а также «Электронное здравоохранение» и «Создание новой модели медицинской организации, для оказания первичной помощи», направленные на переход к электронным карточкам и повышение качества обслуживания.

Петербургские чиновники также утвердили проект «Умный город» и «Фабрики будущего», который внедряет электронику во все сферы жизни города.