Движение на двух улицах северо‑запада Москвы ограничили конца октября

На двух улицах на северо-западе Москвы до 31 октября ограничили движение до 31 октября, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

На участке Карамышевской набережной из-за строительства будет остановлено движение автотранспорта от дома № 1, корпус 1 до пересечения с 3-м Силикатным проездом.

По аналогичной причине до 15 ноября будет ограничено движение на участке 3-го Силикатного проезда от пересечения с Карамышевской набережной до дома № 4, корпус 1