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6:07   14 Июня 2018
Россия
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Станцию московского метро «Проспект Мира» закроют из-за Ураза-байрам

Станцию московского метро «Проспект Мира» закроют из-за Ураза-байрам

В Москве станция метро «Проспект Мира» закроется на несколько часов в пятницу из-за исламского праздника Ураза-байрам, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Станция будет закрыта с 5:30. Прибывшие пассажиры смогут ей покинуть или перейти на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, открытую для входа пассажиров в метро, так и для выхода в город.

Режим работы станции изменится из-за возможного роста потока пассажиров, поскольку в праздник посетители Московской соборной мечети будут использовать ее для выхода в город.

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Автор: Олег Королев
#москва #ураза байрам #проспект мира
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