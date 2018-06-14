Станцию московского метро «Проспект Мира» закроют из-за Ураза-байрам

В Москве станция метро «Проспект Мира» закроется на несколько часов в пятницу из-за исламского праздника Ураза-байрам, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Станция будет закрыта с 5:30. Прибывшие пассажиры смогут ей покинуть или перейти на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, открытую для входа пассажиров в метро, так и для выхода в город.

Режим работы станции изменится из-за возможного роста потока пассажиров, поскольку в праздник посетители Московской соборной мечети будут использовать ее для выхода в город.