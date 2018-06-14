Эрдоган предлагает Москве совместное производство российских С-500

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган предложил России заняться совместным производством ЗРК С-500, сообщает агентство Anadolu.

По его словам, Москва предоставила кредит Анкара на «очень приемлемых» условиях. Президент Турции отметил, что на втором и третьем этапе стороны приступят к совместному производству.

Также Эрдоган ответил на критику со стороны Вашингтона и НАТО относительно договоренностей с Россией. Турецкий лидер задался вопросом о том, почему альянс молчит по поводу греческих С-300.

Глава Турции отметил, что данную политику нельзя понять. По его словам, у оборонной промышленности есть потребности, которые Анкара будет стремиться удовлетворить.