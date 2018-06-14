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 Генконсульство РФ в Японии прокомментировало ситуацию с судном Tredecim

Генконсульство РФ в Японии прокомментировало ситуацию с судном Tredecim
5:27   14 Июня 2018
Весь мир
63

Генконсульство РФ в Японии прокомментировало ситуацию с судном Tredecim

Генконсульство РФ в Японии прокомментировало ситуацию с судном Tredecim

Ситуация с застрявшим в Японии судном Tredecim является типичной для кораблей, занимающихся не всегда легальным промыслом под флагами третьих стран. Об этом рассказал третий секретарь Генерального консульства РФ в Саппоро Сергей Коняев.

РИА «Новости» приводит текст письма от членов экипажа судна. В нем говорится, что они полгода находятся в японском порту без зарплаты и средств к существованию, поскольку владелец бросил их на произвол судьбы.

По словам дипломата, судно с тремя российскими гражданами и украинцем оказалось в японском порту Вакканай в феврале. Оно было заперто во льдах, в результате чего судно получило повреждение винта, из-за чего японская сторона отбуксировала его в порт.

Коняев отметил, что все челны экипажа уехали и на корабле остался только необходимый персонал. Ситуация осложняется тем, что отсутствуют подтвержденные сведения о владельце, а у экипажа нет трудовых договоров.

Генконсульство занимается судьбой россиян. По словам дипломата, возвращение осложняется тем, что члены экипажа находятся в Японии без визы и у них есть лишь разрешение на сход на берег.

Также Коняев отмети, что это далеко не первый случай, когда на судно а на судно под флагом третьей страны нанимается экипаж без договоров, а после занимается нелегальным промыслом.

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Автор: Олег Королев
#япония #дальний восток #российское судно #tredecim
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