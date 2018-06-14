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5:00   14 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с премьер-министром Японии

СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с премьер-министром Японии

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что открыт для встречи с японским премьером Синдзо Абэ, сообщает Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии.

По данным южнокорейского агентства, соответствующее заявление глава КНДР сделал во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. 

Источник отмечает, что Ким Чен Ын открыт для встречи с премьер-министром Синдзо Абэ. Также отмечается, что он не исключил возможность проведения переговоров по саммиту Япония - КНДР.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Японии и Северной Кореи Таро Коно и Ли Ен Хо могут встретиться в начале августа.

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Автор: Олег Королев
#кндр #япония #ким чен ын #синдзо абэ
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