СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с премьер-министром Японии

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что открыт для встречи с японским премьером Синдзо Абэ, сообщает Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии.

По данным южнокорейского агентства, соответствующее заявление глава КНДР сделал во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

Источник отмечает, что Ким Чен Ын открыт для встречи с премьер-министром Синдзо Абэ. Также отмечается, что он не исключил возможность проведения переговоров по саммиту Япония - КНДР.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Японии и Северной Кореи Таро Коно и Ли Ен Хо могут встретиться в начале августа.