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4:46   14 Июня 2018
Весь мир
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Пушков: Трамп не сможет вывести войска из Южной Кореи

Пушков: Трамп не сможет вывести войска из Южной Кореи

Глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что американский лидер Дональд Трамп не сможет вывести военный контингент из Южной Кореи.

Ранее Трамп заявил, что учения на Корейском полуострове не будут проходить до тех пор, пока продолжаются переговоры с Пхеньяном. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что американские военные изучают способы для обеспечения готовности американских сил в Южной Корее после приостановки учений.

Пушков на своей странице в Twitter написал, что заявления Трампа о выводе войск являются пустой риторикой после встречи в Сингапуре. По мнению сенатора, вывода военных сил не случится, даже если американский президент этого захочет.

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Автор: Олег Королев
#пушков #трамп #южная корея
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