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Ближнее зарубежье
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В Раде рассказали, как Украина пытается обмануть МВФ

В Раде рассказали, как Украина пытается обмануть МВФ

Вступающий в силу на Украине закон об антикоррупционном суде является попыткой обмануть Международный валютный фонд, считают украинские депутаты.

Представитель «Народного фронта» Егор Соболев на своей странице в Facebook написал, что президент Украины Петр Порошенко сфальсифицировал одну из статей закона.

В документе идет речь, что текущие дела Национального антикоррупционного бюро Украины , будут завершены также в общих судах, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда.

Нардеп заявил, что в парламенте не голосовали за это. По его словам, сфальсифицированный текст подписали председатель правового комитета Рады Руслан Князевич, спикер Андрей Парубий и сам Порошенко.

Источник RT в партии «Народный фронт» полагает, что МВФ предоставит Украине кредит после того, как увидит начало процесса по борьбе с коррупцией, даже если это будет имитацией.

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Автор: Олег Королев
#украина #коррупция #мвф
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