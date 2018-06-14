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 Группа российских инспекторов проверит военный объект в Словении

Группа российских инспекторов проверит военный объект в Словении
4:01   14 Июня 2018
Весь мир
47

Группа российских инспекторов проверит военный объект в Словении

Группа российских инспекторов проверит военный объект в Словении

Российские инспекторы проверят объект ВС Словении, сообщает глава российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По его словам, посещения по оценке проводятся с целью проверки данных о военных силах, а также планах развертывания военной техники и основных систем вооружения.

Рыжков отметил, что на объекте для инспекторов проведут брифинг. Во время него командование объекта предоставит сведения об основных системах вооружения и личном составе.

Проверка пройдет в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

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Автор: Олег Королев
#россия #словения #инспекция военных объектов
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