Оппозиция Сербии вынесет на голосование вопрос признания Крыма частью РФ

Сербская радикальная партия (СРП) призвала президента страны Александра Вучича и правительство признать Крым неотъемлемой частью России, сообщают «Известия» со ссылкой на главу оппозиционной партии Александра Шешеля.

СРП выступила седьмого июня с соответствующим обращением к главе государства, премьеру Ане Брнабич и главе министерства иностранных дел Ивице Дачичу.

Шешель в интервью газете заявил, что Россия всегда была для Сербии ключевым партнером. Он отметил, что Москва поддерживает Белград по вопросу Косово и Метохии, тогда как сербская сторона по факту не признает территориальную целостность РФ.

Глава СРП отметил, что партия призывает Белград официально признать Крым частью России. Он отметил, что резолюция о статусе полуострова будет внесен на голосование в парламенте в сентябре.