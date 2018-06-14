Боевики нарушили режим прекращения огня в двух провинциях Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали нарушения режима прекращения огня в провинциях Деръа и Латакия, сообщил генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, с совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток были выявлены нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.

Цыганков также сообщил, что подготовленные российскими специалистами саперные подразделения проводят разминирование поселений Восточной Гуты. Так, за сутки в Дума были обследованы 54 здания. Всего было обнаружено и обезврежено 17 мин, десять снарядов и32 самодельных бомбы.

Благодаря усилиям сторон в дома вернулись 68 784 жителя Восточной Гуты.