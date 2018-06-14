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2:57   14 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: Летчика Ярошенко переводят в тюрьму в штате Пенсильвания

СМИ: Летчика Ярошенко переводят в тюрьму в штате Пенсильвания

Российского летчика Константина Ярошенко переводят из тюрьмы у Бруклине в пенитенциарное учреждение в штате Пенсильвания, сообщают «Известия» со ссылкой на его супругу Викторию Ярошенко.

По информации газеты, руководство тюрьмы «Форт-Дикс» в штате Нью-Джерси в мае решило отправить осужденного на 20 лет Ярошенко в другую тюрьму из якобы соображений безопасности.

Виктория Ярошенко сообщила, что ее супруга могут перевести в федеральную тюрьму «Лоретто», которая находится между городами Алтуна и Джонстаун. Также она отметила, что весь процесс продлится по меньшей мере двое суток.

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Автор: Олег Королев
#сша #тюрьма #ярошенко
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