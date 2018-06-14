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2:39   14 Июня 2018
Россия
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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи Командорских островов

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи Командорских островов

Сейсмологи зафиксировали в Тихом океане вблизи Командорских островов землетрясение силой 5,0 баллов.

Об этом в ночь на четверг со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы Российской академии наук сообщает РИА Новости.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы ранним утром четверга по местному времени, их эпицентр залегал на глубине 30 километров и находился на расстоянии 628 километров к востоку от города Петропавловск-Камчатский. Самым ближним к эпицентру землетрясения оказалось село Никольское на острове Беринга, входящего в Командорские острова, оно находилось на расстоянии 129 километров.

Напомним: ранее сейсмологи сообщили о землетрясении силой 5,4 балла на одном из Курильских островов – Парамушире.

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Автор: Александр Люблинский
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