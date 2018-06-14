Президента Македонии обвинили в противодейстии вступлению в ЕС и НАТО

Македонское правительство обвинило президента Георге Иванова в противодействии вступлению в ЕС и НАТО из-за того, что тот не поддержал договор с Грецией о переименовании республики.

Во вторник премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что в телефонном разговоре с греческим коллегой Алексисом Ципрасом достиг решения по спору о названии бывшей югославской республики. После подписания договора между странами, ратификации его парламентами и референдума государство будет называться Республика Северная Македония.

Президент Македонии Георге Иванов в обращении к гражданам заявил, что отказывается подписывать «вредный» договор о переименовании страны. Также он призвал не спекулировать такими стратегическими целями, как вступление в НАТО и ЕС.

В сообщении кабмина Македонии говорится, что Иванов «не имеет чувства ответственности и предпринимает недопустимые манипуляции». Министры уверены, что Иванов вредит государству и гражданам, не поддерживая данное решение, а также не работает над интеграцией Македонии в ЕС и НАТО.