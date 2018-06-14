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2:26   14 Июня 2018
Весь мир
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Трамп заявил, что Китай не хочет, чтобы у Северной Кореи было ядерное оружие

Трамп заявил, что Китай не хочет, чтобы у Северной Кореи было ядерное оружие

Пекин оказал Вашингтону помощь в организации двустороннего саммита на высшем уровне с КНДР так как не желает, чтобы Пхеньян обладал ядерным оружием.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Выдержки из его интервью обнародовал телеканал Fox News.

«Состоите вы в полудружеских отношениях с государством или нет, но если оно обладает ядерным оружием и расположено так близко, то вы не можете чувствовать что-то положительное», - заявил президент США, высказав мнение, что Китай сам заинтересован в ядерном разоружении Северной Кореи.

Также Трамп рассказал о том, что именно эти соображения двигали Китаем, который помог наладить диалог с КНДР, отметив, что в последние два месяца участие Пекина в этом процессе снизилось, в связи с тем, что Пекин был «немного огорчен» возникшим торговым спором с США.

Трамп заявил, что Китай не хочет, чтобы у Северной Кореи было ядерное оружие

Напомним: первая в истории встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, на которой обсуждались вопросы ядерного разоружения Пхеньяна и гарантий Вашингтона, прошла в Сингапуре 12 июня. Обе стороны отметили по окончании встречи, что она прошла очень хорошо.

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Автор: Александр Люблинский
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