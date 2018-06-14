Российское правительство обсудит в четверг пенсионную реформу

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, предусматривающий поправки в законодательство по вопросам пенсионных выплат.

Пресс-служба Кабмина сообщает, что на заседании планируется рассмотреть проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в нижней палате парламента сообщает, что соответствующий законопроект может быть внесен правительством в Госдуму в четверг.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект могут обсудить в первом чтении в течение лета, а к сентябрю перейти ко второму чтению.