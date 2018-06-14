​​​​​​​Два небольших самолета столкнулись в небе над Аляской

После того, как в небе над американским штатом Аляска столкнулись два небольших гражданских самолета, одно из воздушных судов смогло сесть в городе Анкоридж, а второй разбился.

Об этом сообщает местный телеканал KTVA, приводя заявление сотрудника городской пожарной службы Эрика Шунеманна.

«Один самолёт совершил посадку на земле, пострадавших не было», - рассказал Шунеманн.

Также он отметил, что севший в Анкоридже самолет был поврежден в результате столкновения в воздухе с другим воздушным судном. Организованная после сообщений об инциденте в воздухе поисково-спасательная операция завершилась обнаружением обломков второго самолета. К настоящему моменту неизвестно, сколько человек находилось в нем в момент крушения, поэтому информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что в США в штате Висконсин жертвами крушения небольшого самолета стали четыре человека.