Трамп: На саммите G7 много времени уделялось России

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что около 25 процентов дискуссий на саммите «Большой семерки» было посвящено России.

В интервью телеканалу Fox News президент США заявил, что лучше бы Россия присутствовала на саммите. При этом он подчеркнул, что выступает за интересы Вашингтона, а не Москвы.

По словам Трампа, если бы российский лидер Владимир Путин находился бы рядом с ним в числе других глав государств на ужине в Канаде, то он бы попросил его сделать вещи, которые были бы лучше для мира и него.