Трамп: Личные встречи с Путиным могли бы решить международные проблемы

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что его личные встречи с президентом России Владимиром Путиным могли бы решить международные проблемы.

Напомним: 10 июня президент России Владимир Путин заявил, что согласен со своим американским коллегой Дональдом Трампов в том, что проведение двустороннего российско-американского саммита необходимо.

Тогда же официальный представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп о о том, что местом их встречи может стать Вена, при этом сроки проведения двусторонней встречи лидеров РФ и США не озвучивались.