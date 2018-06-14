Генассамблея ООН осудила действия Израиля на границе с Газой

​​​​​​Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций приняла резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа.

Об этом в ночь на четверг сообщает РИА Новости, отмечая, что проект принятой резолюции был разработан арабскими странами, а голосование проходило на десятой возобновленной специальной сессии Генассамблеи.

Также сообщается, что за принятие резолюции проголосовали 120 стран, восемь проголосовали против, и 45 стран воздержались.

В тексте принятого документа выражается сожаление по поводу применения Израилем непропорциональной, чрезмерной и неизбирательной силы в отношении мирных палестинских жителей.

Напомним: ранее в Совете Безопасности ООН проект резолюции, осуждающей действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа, был заблокирован Соединенными Штатами Америки. В связи с этим арабские страны обратились к председателю 72-й сессии ГА ООН Мирославу Лайчаку с просьбой созвать специальную сессию по палестино-израильскому вопросу.