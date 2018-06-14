В МИД Канады считают абсурдными пошлины США на сталь и алюминий

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд назвала ввозные пошлины США на сталь и алюминий незаконными.

Находясь в Вашингтоне, глава канадского МИД заявила журналистам, что ввозные пошлины против Канады являются незаконными и несправедливыми, а также противоречащими нормам Всемирной торговой организации.

Министр также заявила об абсурдности обоснования американских пошлин интересами национальной безопасности

Фриланд во время встречи с членами комитета американского сената по иностранным делам пыталась их убедть принять меры против решения администрации Дональда Трампа о введении пошлин. В четверг должна пройти встреча канадского министра с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.