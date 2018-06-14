Асад: Россия считает Сирию дружественным государством

Сирийский президент Башар Асад в интервью иранскому телеканалу «Аль-Алям» рассказал о дружественных отношениях своей страны с Россией.

Об этом в ночь на четверг сообщает сирийское новостное агентство SANA. В частности, сирийский лидер напомнил, что российско-сирийские отношения, не смотря на произошедшие изменения, такие как распад СССР и приход к власти в России Бориса Ельцина, насчитывают порядка семидесяти лет.

«Россия относится к Сирии как к дружественному государству», - заявил Башар Асад.

Напомним: ранее сирийский президент заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела его страны, а если и озвучивает какие-либо предложения, то окончательное решение всегда принимает сирийское командование и народ Сирии.