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Экс-советник по развитию интернета Клименко поблагодарил Путина за доверие

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Россия
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Экс-советник по развитию интернета Клименко поблагодарил Путина за доверие

Экс-советник по развитию интернета Клименко поблагодарил Путина за доверие

Освобожденный от должности советника президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко поблагодарил российского лидера Владимира Путина за возможность занимать данный пост.

На своей странице в Facebook Клименко он выразил благодарность за доверие, которое президент оказал два с половиной года назад. 

По его словам, работа на должности советника была самым сложным и самым интересным временем в его жизни.

Ранее Клименко в интервью РИА «Новости» заявил, что после отставки намерен заняться развитием проектов в сфере цифровой медицины.

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Автор: Олег Королев
#путин #интернет #герман клименко
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