Зеппельт не решился ехать в Россию на чемпионат мира по футболу

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который ранее снял несколько фильмов, посвященных «проблемам с допингом в российском спорте», из соображений собственной безопасности не поедет в Россию на стартующий там ЧМ-2018.

Об этом в ночь на четверг сообщает телеканал ARD, отмечая, что решение не отправлять Хайо Зеппельта в Россию было принято руководством телеканала, которое проконсультировалось по данному поводу с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, а также учло проведенный германскими силами безопасности анализ рисков.

Отмечается, что в беседе с Маасом руководство телеканала задало прямой вопрос – есть ли для Зеппельта прямая угроза, в случае его поездки в Россию, и получило такой же прямой ответ – да, такая угроза есть.

«МИД должен принять всерьез анализ компетентных органов и с учетом вопросов безопасности не может иначе оценить ситуацию», - приводит телеканал заявление внешнеполитического ведомства.

При этом сообщается, что спецслужбы допускают возможность того, что Зеппельт в России может быть задержан по делу Родченкова, а также допускают возможность того, что в отношении журналиста может иметь место спонтанное насилие со стороны частных лиц.