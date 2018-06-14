В Скопье проходит акция протеста против переименования Македонии

В столице Македонии прошла массовая акция протеста несогласных с договором между Скопье и Афинами о переименовании Македонии, сообщает агентство МИА.

Несколько тысяч участников протестной акции собрались перед зданием правительства в среду вечером. Протестующие с флагами и транспарантами выражают свое несогласие с изменением названия страны на «Северная Македония».

Участники акции скандируют «Одно название – Македония» и поют патриотические песни. Здание парламента, расположенное неподалеку, охраняют усиленные наряды полиции.

Местные СМИ рассказали о брошенных в сторону здания фаерах и единичных «коктейлях Молотова».