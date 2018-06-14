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0:53   14 Июня 2018
Россия
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Телевидение проиграло интернету в битве за зрителей «Прямой линии» с Путиным

Телевидение проиграло интернету в битве за зрителей «Прямой линии» с Путиным

Эксперты отмечают, что телевизионная аудитория «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая прошла в этом году 7 июня, сократилась по сравнению с прошлым голом на 20%, но, в то же время, в разы возросла аудитория этого проекта в интернете.

В частности, проведенные замеры показывают, что 7 июня 2018 года «прямую линию» с президентом РФ в эфире таких телеканалов как «Первый», «Россия1», МИР и «Россия24» посмотрели 5,8 миллиона граждан страны, в то время как в минувшем 2017 году эта цифра составила 7 миллионов человек. Эти данные предоставлены исследовательской компанией Mediascope.

При этом сообщается, что интернет-аудитория мероприятия напротив резко возросла, увеличившись по сравнению с прошлым голов в четыре раза. В одной только соцсети «Одноклассники» «Прямую линию» с  Путиным смотрели девять миллионов человек, в «ВКонтакте» - 3,5 миллиона пользователей, а видео блогера Гусейна Гасанова в сети Instagram посмотрели порядка 10 миллионов человек.

Телевидение проиграло интернету в битве за зрителей «Прямой линии» с Путиным

Эксперты считают, что данный пример наглядно демонстрирует тренд, полностью совпадающий с тенденциями во всем мире. В частности, Алексей Бырдин – руководитель Ассоциации «Интернет-видео» заявил:

«Потребители контента все больше и больше уходят в сеть. Причем начинают смотреть там не только фильмы, сериалы, но и событийные трансляции. «Прямая линия» с Владимиром Путиным — яркий тому пример».

При этом он отметил, что рост просмотров «Прямой линии» в интернете, говорит о том, что наибольший интерес к передаче проявила экономически активная часть аудитории, так как мероприятие проводилось в середине рабочего дня, и многие граждане приняли решение смотреть его прямо на рабочих местах.

Телевидение проиграло интернету в битве за зрителей «Прямой линии» с Путиным

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Автор: Александр Люблинский
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