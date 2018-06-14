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0:40   14 Июня 2018
Весь мир
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Асад: Россия не вмешивается во внутренние дела Сирии

Асад: Россия не вмешивается во внутренние дела Сирии

Москва не вмешивается во внутренние дела Дамаска, заявил сирийский лидер Башар Асад.

В интервью иранскому телеканалу «Аль-Алям» он заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела САР.

Он отметил, что если есть предложение, то в Москве озвучивают его. По словам Асада, конечное решение остается за сирийским командованием и сирийским народом. 

При этом он подчеркнул, что между Россией, Сирией и Ираном бывают различные разногласия. Сирийский лидер отметил, что если бы стороны были полностью согласны, то частых встреч для достижения договоренностей не было бы.

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Автор: Олег Королев
#россия #сирия #башар асад
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