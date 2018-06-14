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0:18   14 Июня 2018
Весь мир
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Король Бельгии собирается 23 июня приехать в Москву на ЧМ-2018

Король Бельгии собирается 23 июня приехать в Москву на ЧМ-2018

Бельгийский король Филипп пообещал национальной сборной Бельгии по футболу лично поддержать ее в матче против Туниса, который состоится в Москве 23 июня, в рамках стартующего чемпионата мира по футболу.

Об этом монарх написал в среду в своем микроблоге Twitter.

«Счастливого пути, «Красные дьяволы». Отличного чемпионата по футболу в России на кубке FIFA. Мы увидимся на матче 23 июня», - написал он, в частности, напутствовав таким образом отбывающих на мундиаль футболистов.

Напомним: ранее уже сообщалось, что король Бельгии Филипп собирается посетить один из матчей Чемпионата мира по футболу в России, но не уточнялось, на какой именно из матчей национальной сборной он приедет.

Также сообщалось, что глава МИЛ РФ Сергей Лавров пригласил на ЧМ в Россию своего бельгийского коллегу Дидье Рейндерса, и тот принял приглашение.

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Автор: Александр Люблинский
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