СМИ: В Совфеде предложили расширить льготы на отдых в детских лагерях

Сироты старше 18 лет и дошкольного возраста получат право отдыхать в загородных лагерях, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на письмо сенатора Андрея Кутепова на имя министра просвещения Ольги Васильевой.

Глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности сообщил изданию, что на последней его встрече с властями Петербурга была поднята тема неточного изложения требований к организации отдыха детей-сирот.

По словам Кутепова, организациям предписано принимать в загородные лагеря только детей в возрасте от 7 до 17 лет. Однако, в центрах содействия семейному воспитанию находятся также дети дошкольного возраста, и дети старше 18 лет.

Сенатор отметил, что возраст детей, которые могут отдыхать в детских лагерях, устанавливается приказом Минобрнауки. В связи с этим сенатор обратился к министру просвещения с просьбой расширить категории отдыхающих в загородных лагерях и распространить это право на сирот дошкольного возраста и старше 18 лет.