На территории Йемена погибли четыре военнослужащих из ОАЭ

Четверо военных из ОАЭ погибли во время военной операции в Йемене, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

Согласно заявлению верховного командования ВС страны, наивысшее звание среди погибших военных - старший лейтенант военно-морских сил. Обстоятельства их смерти не уточняются.

На данный момент лояльные йеменскому правительству вооруженные формирования при поддержке ОАЭ ведут наступление на удерживаемый повстанцами-хуситами порт Ходейда.