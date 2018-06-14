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​​​​​​​Пьяный украинец подорвался на собственном взрывном устройстве

​​​​​​​Пьяный украинец подорвался на собственном взрывном устройстве

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0:06   14 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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​​​​​​​Пьяный украинец подорвался на собственном взрывном устройстве

​​​​​​​Пьяный украинец подорвался на собственном взрывном устройстве

Житель Киевской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подорвался на бомбе, которую перед этим собрал собственными руками.

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на сообщение региональной полиции. В полиции отмечают, что решение собрать взрывное устройство было принято группой молодых людей, работников местной станции техобслуживания, шутки ради. Один из мужчин собрал взрывное устройство, которое затем взорвалось у него в руках.

Мужчину с травмой руки госпитализировали. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого телесного повреждения».

Напомним: ранее украинские СМИ сообщили о том, что в Киеве прогремел взрыв, в результате которого погиб человек.

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Автор: Александр Люблинский
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