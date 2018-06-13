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Кудрин рассказал о недостигнутых показателях майских указов 2012 года

Кудрин рассказал о недостигнутых показателях майских указов 2012 года

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20:42   13 Июня 2018
Россия
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Кудрин рассказал о недостигнутых показателях майских указов 2012 года

Кудрин рассказал о недостигнутых показателях майских указов 2012 года

Некоторые целевые экономические показатели из президентских указов от 7 мая 2012 не были достигнуты, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, наибольшее отставание продемонстрировал индекс производительности труда.

Согласно данным правительства, в 2016 году темпы роста производительности относительно 2011 года составили 3,8 процента. При этом, согласно целевому показателю, она должна подняться в полтора раза.

Кудрин также отметил, что доля инвестиций в ВВП в минувшем году составила 21,9 процентов при целевом показателе 27 процентов.

Наилучшие результаты, по словам главы Счетной палаты, были достигнуты в социальной сфере - показатели по школьному преподаванию в минувшем году были выполнены на 101 процент.

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Автор: Олег Королев
#кудрин #экономика россии #майские указы путина
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