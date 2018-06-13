Небензя призвал ООН подумать о смягчении санкций против КНДР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал на готовность северокорейских властей к денуклеаризации и призвал Совет Безопасности ООН задуматься над смягчением введенного против КНДР санкционного режима.

По словам российского постпреда, в свете прошедших накануне первых в истории американо-северокорейских переговоров на высшем уровне, которые прошли в Сингапуре, было бы совершенно естественно начать думать о действиях в этом направлении, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в ядерном разоружении Корейского полуострова.

«Конечно, другую сторону нужно воодушевлять на дальнейшие шаги», - подчеркнул Василий Небензя.

Напомним: ранее эту же тему в Совете Безопасности ООН – возможность ослабления введенных ранее санкций против Северной Кореи – поднял официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Кэн Шуан.

Историческая встреча северокорейского лидера Ким Чен Фна и президента США Дональда Трампа в Сингапуре состоялась 12 июня. Переговоры, посвященные ядерному разоружению КНДР и гарантиям безопасности со стороны США, продолжались два часа и завершились подписанием соответствующего совместного заявления.