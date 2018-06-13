Мы в соц.сетях:
Кудрин рассказал о недостигнутых показателях майских указов 2012 года

Кудрин рассказал о недостигнутых показателях майских указов 2012 года

 Полиция проверяет здание Театра.doc в Москве в связи с сообщением о «минировании»

Полиция проверяет здание Театра.doc в Москве в связи с сообщением о «минировании»
Кличко грозит «Нафтогазу» судом из-за отсутствия горячей воды в Киеве

Кличко грозит «Нафтогазу» судом из-за отсутствия горячей воды в Киеве

 ОБСЕ зафиксировала снижение в Донбассе числа погибших и пострадавших

ОБСЕ зафиксировала снижение в Донбассе числа погибших и пострадавших
На территории Йемена погибли четыре военнослужащих из ОАЭ

На территории Йемена погибли четыре военнослужащих из ОАЭ

 Небензя призвал ООН подумать о смягчении санкций против КНДР

Небензя призвал ООН подумать о смягчении санкций против КНДР
Кудрин рассказал о недостигнутых показателях майских указов 2012 года

Кудрин рассказал о недостигнутых показателях майских указов 2012 года

 Полиция проверяет здание Театра.doc в Москве в связи с сообщением о «минировании»

Полиция проверяет здание Театра.doc в Москве в связи с сообщением о «минировании»
Кличко грозит «Нафтогазу» судом из-за отсутствия горячей воды в Киеве

Кличко грозит «Нафтогазу» судом из-за отсутствия горячей воды в Киеве

 ОБСЕ зафиксировала снижение в Донбассе числа погибших и пострадавших

ОБСЕ зафиксировала снижение в Донбассе числа погибших и пострадавших
На территории Йемена погибли четыре военнослужащих из ОАЭ

На территории Йемена погибли четыре военнослужащих из ОАЭ

 Небензя призвал ООН подумать о смягчении санкций против КНДР

Небензя призвал ООН подумать о смягчении санкций против КНДР
20:36   13 Июня 2018
Весь мир
32

Небензя призвал ООН подумать о смягчении санкций против КНДР

Небензя призвал ООН подумать о смягчении санкций против КНДР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал на готовность северокорейских властей к денуклеаризации и призвал Совет Безопасности ООН задуматься над смягчением введенного против КНДР санкционного режима.

По словам российского постпреда, в свете прошедших накануне первых в истории американо-северокорейских переговоров на высшем уровне, которые прошли в Сингапуре, было бы совершенно естественно начать думать о действиях в этом направлении, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в ядерном разоружении Корейского полуострова.

«Конечно, другую сторону нужно воодушевлять на дальнейшие шаги», - подчеркнул Василий Небензя.

Напомним: ранее эту же тему в Совете Безопасности ООН – возможность ослабления введенных ранее санкций против Северной Кореи – поднял официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Кэн Шуан.

Небензя призвал ООН подумать о смягчении санкций против КНДР

Историческая встреча северокорейского лидера Ким Чен Фна и президента США Дональда Трампа в Сингапуре состоялась 12 июня. Переговоры, посвященные ядерному разоружению КНДР и гарантиям безопасности со стороны США, продолжались два часа и завершились подписанием соответствующего совместного заявления.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#кндр #переговоры #политика #трамп #ким чен ын #весь мир #совбез оон #предложение #северная корея #постпред рф #небензя #денуклеаризация корейского полуострова #саммит сша-кндр #смягчение санкций
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен Россия
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен
Бонусом мужчина обещает персональный код болельщика для верификации билета.
17:31   13 Июня 2018
88
Клименко ничего не знал за десять минут до отставки Россия

Клименко ничего не знал за десять минут до отставки

14:17   13 Июня 2018
130
Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру Россия

Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру

11:44   13 Июня 2018
70
Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018 Россия

Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018

10:57   13 Июня 2018
184
Самое читаемое
«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

 Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

 Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию

 Кадыров прокомментировал песню Слепакова про российскую сборную по футболу

Кадыров прокомментировал песню Слепакова про российскую сборную по футболу