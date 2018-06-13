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Кличко грозит «Нафтогазу» судом из-за отсутствия горячей воды в Киеве

Кличко грозит «Нафтогазу» судом из-за отсутствия горячей воды в Киеве

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Ближнее зарубежье
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Кличко грозит «Нафтогазу» судом из-за отсутствия горячей воды в Киеве

Кличко грозит «Нафтогазу» судом из-за отсутствия горячей воды в Киеве

Киевский мэр Витай Кличко намерен судиться украинской компанией «Нафтогаз» из-за отстутвия горячей воды в трех тысячах домах, сообщает пресс-служба политика.

Накануне в НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что не намерены заключать договор на поставку газа коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго», пока город не выплатит старые долги.  В свою очередь в горсовете пригрозили компании отключением коммуникаций.

Кличко заявил, что украинский «Нафтогаз» решил шантажировать киевлян. По его словам, данную ситуацию необходимо решать в суде.

Градоначальник также сообщил, что Киев не может на себя взять долги частной компании, которые копились годами. Он отметил, что часть задолженности - штрафы и пени, которые не имеют источников погашения.

Также Кличко напомнил, что часть долга оспаривается в суде и поэтому город не может брать на себя неопределенную сумму.

 

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Автор: Олег Королев
#киев #нафтогаз #кличко #горячая вода
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