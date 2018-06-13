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20:11   13 Июня 2018
Весь мир
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Два человека погибли в Мексике в результате стрельбы на похоронах

Два человека погибли в Мексике в результате стрельбы на похоронах

В мексиканском штате Халиско местные бандиты расстреляли похоронную процессию, ранив восемь человек, двое из которых от полученных ран скончались.

Как в среду сообщает генеральная прокуратура штата Халиско, нападение было совершено в городе Гвадалахара. Злоумышленники, вооруженные автоматическим оружием, подъехали на автомобиле к месту прощания с человеком, который был убит 10 июня в результате перестрелки в этом же городе, и открыли по собравшимся на траурную церемонию людям огонь, после чего скрылись с места происшествия.

Прибывшие на место расстрела медики начали оказывать пострадавшим помощь, но двоих из них спасти не смогли. О состоянии еще шести пострадавших информации пока не поступало.

Напомним: за последние несколько дней в мексиканском штате Халиско, который является одним их самых криминализированных в стране, были убиты свыше 60 человек.

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Автор: Александр Люблинский
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