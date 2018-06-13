Колумбийские военные ликвидировали десять повстанцев
Бывшие бойцы из леворадикальной повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» не сложили оружие на границе с Венесуэлой, сообщило министерство обороны страны.
По информации ведомства, повстанцы атаковали сотрудников госпиталя в муниципалитете Саравена. Колумбийские солдаты при поддержке прокуратуры ликвидировали десять членов организованной вооруженной группы, оставшейся от фронтов РВСК, в департаменте Араука.
Минобороны Колумбии уточнило, что погибли семь мужчин и три женщины, которые входили в повстанческий отряд. Бывшие бойцы РВСК пытались связаться с другой повстанческой группировкой, чтобы контролировать наркотрафик в департаментах страны.
#VictoriaFrenteAlEnemigo en decisiva operación conjunta entre @COL_EJERCITO y @FuerzaAereaCol en #Arauca logran neutralización de 10 integrantes del GAO residual frente 1, 10 y 45 al mando de alias #Burro. Presuntos autores ataque contra empleados hospital de Saravena— Fuerzas Militares Co (@FuerzasMilCol) June 13, 2018