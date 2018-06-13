Полиция проверяет здание Театра.doc в Москве в связи с сообщением о «минировании»

В московскую полицию в среду вечером поступил анонимный телефонный звонок с сообщением об угрозе взрыва в здании Театра.doc.

Об этом со ссылкой на столичные правоохранительные органы сообщает Агентство городских новостей «Москва». При этом отмечается, что неизвестный человек заявил в полицию о якобы заложенном взрывном устройстве в здании театра, расположенном в доме 12, строении 12 по Малому Казенному переулку.

В настоящее время в здании проводится проверка. Отмечается, что проверку проводят кинологи. О результатах проверки информации к настоящему моменту не поступало.