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 Полиция проверяет здание Театра.doc в Москве в связи с сообщением о «минировании»

Полиция проверяет здание Театра.doc в Москве в связи с сообщением о «минировании»
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19:58   13 Июня 2018
Россия
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Полиция проверяет здание Театра.doc в Москве в связи с сообщением о «минировании»

Полиция проверяет здание Театра.doc в Москве в связи с сообщением о «минировании»

В московскую полицию в среду вечером поступил анонимный телефонный звонок с сообщением об угрозе взрыва в здании Театра.doc.

Об этом со ссылкой на столичные правоохранительные органы сообщает Агентство городских новостей «Москва». При этом отмечается, что неизвестный человек заявил в полицию о якобы заложенном взрывном устройстве в здании театра, расположенном в доме 12, строении 12 по Малому Казенному переулку.

В настоящее время в здании проводится проверка. Отмечается, что проверку проводят кинологи. О результатах проверки информации к настоящему моменту не поступало.

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Автор: Александр Люблинский
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