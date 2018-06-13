Сценарий освобождения юга Сирии не определили — Асад
Либо примирение, либо освобождение силой, сказал сирийский лидер в интервью иранскому телеканалу Al-Alam.
По его словам, у юга страны есть выбор, но Дамаск не определил сценарий освобождения. Сейчас нет очевидных результатов мирного процесса, потому что Иерусалим и Вашингтон «давят» на боевиков террористических группировок в этом районе, уточнил Асад.
«Чтобы примирение и мирное решение не были достигнуты», — объяснил президент Сирии.
الأسد يتحدث للعالم عن الحضور الإيراني ومنظومة S300 و..https://t.co/cnhgaWIt6Y#سوريا #ايران #الرئيس_الاسد #قناة_العالم pic.twitter.com/yqLAXdUzPl— @alalam_news (@alalam_news) June 13, 2018