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19:49   13 Июня 2018
Весь мир
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Мэй: Правительство Британии на позволит парламенту связать себе руки на переговорах по Brexit

Мэй: Правительство Британии на позволит парламенту связать себе руки на переговорах по Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в среду, что Кабинет министров не позволит парламенту ограничить свои полномочия на переговорах по выходу страны из Евросоюза.

Заявление Мэй в среду приводит местный телеканал CNBC.

«У правительства и парламента разные полномочия, парламент не может связывать правительству руки на переговорах», - заявила она, в частности.

При этом глава британского правительства оставила за Кабмином право не раскрывать пока свою стратегию на переговорах по выходу Великобритании из ЕС, напомнив, что предупреждала об этом с самого начала. Напомним: накануне во вторник 12 июня Палата общин отказалась вносить в билль о Brexit поправку, которая, в случае ее принятия существенно ограничила бы полномочия правительства Великобритании в переговорном процессе по выходу страны из Евросоюза, предоставив в то же время британскому парламенту рычаги управления данным процессом.

Мэй: Правительство Британии на позволит парламенту связать себе руки на переговорах по Brexit

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Автор: Александр Люблинский
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