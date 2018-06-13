Внеочередные консультации Совбеза ООН по Йемену состоятся 14 июня

Поступил запрос на проведение консультаций по Йемену в четверг, 14 июня, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, точное время проведения внеочередных консультаций зависит от предшествующих встреч Совета Безопасности ООН. Представители СБ обсудят ситуацию в йеменском портовом городе Ходейда по запросу британской делегации.

«Проведут консультации по Йемену завтра», — сказал постпред РФ при ООН.

Правительственные войска Йемена при поддержке авиации арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией штурмовали западное побережье Ходейда, чтобы изгнать хуситов. Операцию назвали «Золотая победа». Боевики превратили портовый город в место поставок оружия.