Внеочередные консультации Совбеза ООН по Йемену состоятся 14 июня
Поступил запрос на проведение консультаций по Йемену в четверг, 14 июня, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
По его словам, точное время проведения внеочередных консультаций зависит от предшествующих встреч Совета Безопасности ООН. Представители СБ обсудят ситуацию в йеменском портовом городе Ходейда по запросу британской делегации.
«Проведут консультации по Йемену завтра», — сказал постпред РФ при ООН.
Правительственные войска Йемена при поддержке авиации арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией штурмовали западное побережье Ходейда, чтобы изгнать хуситов. Операцию назвали «Золотая победа». Боевики превратили портовый город в место поставок оружия.
#تحرير_الحديده أكبر عملية استدراج عسكري يشهدها اليمن مئات القتلى والجرحى بعد استدراج مجموعة كبيرة جدا من الحوثيين إلى منطقة مفتوحة ويتم التعامل معهم منذ ساعة حيث تم تطويق المزارع من قبل 4 ألوية بدعم وإسناد طيران ( الابا تشي )???????????????????? pic.twitter.com/kq9nYXHOEw— سعيد الشـــامســـي (@alkont77) June 13, 2018