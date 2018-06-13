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ОБСЕ зафиксировала снижение в Донбассе числа погибших и пострадавших

ОБСЕ зафиксировала снижение в Донбассе числа погибших и пострадавших

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19:26   13 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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ОБСЕ зафиксировала снижение в Донбассе числа погибших и пострадавших

ОБСЕ зафиксировала снижение в Донбассе числа погибших и пострадавших

Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил в среду, что число жертв обстрелов среди мирного населения Донбасса в последнее время уменьшилось.

Заявление Сайдика, который сравнил показатели текущего года с данными за аналогичный период 2017 года, приводит РИА Новости.

«Общее число жертв сократилось на 55%, а число погибших — на 37%», - указал спецпредставитель ОБСЕ, отметив при этом, что в 2018 году число погибших детей уже оказалось больше прошлогодней цифры на одного ребенка.

Напомним: ранее российский писатель Захар Прилепин во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 7 июня 2018 года высказал опасение, что Украина во время проходящего в России Чемпионата мира по футболу предпримет вооруженные провокации против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик.

ОБСЕ зафиксировала снижение в Донбассе числа погибших и пострадавших

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Автор: Александр Люблинский
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