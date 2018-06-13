Власти Венесуэлы освободили третью группу политзаключенных

Освободили 43 человека, уточнила глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Делси Родригес в среду, 13 июня.

По ее словам, власти страны освободили третью группу политических заключенных. Делси Родригес попросила не совершать преступления снова и не наносить ущерб нации. Председатель собрания поблагодарила чиновников и граждан, послуживших гарантами для освобождения политзаключенных.

«Настало время диалога, встречи, примирения и единства», — заключила Делси Родригес.

Венесуэла освободила две группы политических заключенных 1 и 2 июня. Правительство страны уточняло, что на свободу вышли 79 человек. С декабря 2017 года освободили 200 политзаключенных.