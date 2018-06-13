Мы в соц.сетях:
Путин пришел на концерт, посвященный ЧМ-2018, на Красной площади

Путин пришел на концерт, посвященный ЧМ-2018, на Красной площади

 СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших
ОБСЕ зафиксировала снижение в Донбассе числа погибших и пострадавших

ОБСЕ зафиксировала снижение в Донбассе числа погибших и пострадавших

 Омбудсмен Украины посетит российские тюрьмы

Омбудсмен Украины посетит российские тюрьмы
Власти Венесуэлы освободили третью группу политзаключенных

Власти Венесуэлы освободили третью группу политзаключенных

 Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 

Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 
Путин пришел на концерт, посвященный ЧМ-2018, на Красной площади

Путин пришел на концерт, посвященный ЧМ-2018, на Красной площади

 СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших
ОБСЕ зафиксировала снижение в Донбассе числа погибших и пострадавших

ОБСЕ зафиксировала снижение в Донбассе числа погибших и пострадавших

 Омбудсмен Украины посетит российские тюрьмы

Омбудсмен Украины посетит российские тюрьмы
Власти Венесуэлы освободили третью группу политзаключенных

Власти Венесуэлы освободили третью группу политзаключенных

 Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 

Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 
19:17   13 Июня 2018
Весь мир
53

Власти Венесуэлы освободили третью группу политзаключенных

Власти Венесуэлы освободили третью группу политзаключенных

Освободили 43 человека, уточнила глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Делси Родригес в среду, 13 июня.

По ее словам, власти страны освободили третью группу политических заключенных. Делси Родригес попросила не совершать преступления снова и не наносить ущерб нации. Председатель собрания поблагодарила чиновников и граждан, послуживших гарантами для освобождения политзаключенных.

 «Настало время диалога, встречи, примирения и единства»,  — заключила Делси Родригес.

Венесуэла освободила две группы политических заключенных 1 и 2 июня. Правительство страны уточняло, что на свободу вышли 79 человек. С декабря 2017 года освободили 200 политзаключенных. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#общество #весь мир #венесуэла #политзаключенные #делси родригес
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен Россия
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен
Бонусом мужчина обещает персональный код болельщика для верификации билета.
17:31   13 Июня 2018
66
Клименко ничего не знал за десять минут до отставки Россия

Клименко ничего не знал за десять минут до отставки

14:17   13 Июня 2018
104
Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру Россия

Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру

11:44   13 Июня 2018
69
Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018 Россия

Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018

10:57   13 Июня 2018
176
Самое читаемое
«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

 Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

 Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

 Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию