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 Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 

Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 
19:10   13 Июня 2018
Весь мир
37

Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 

Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 

Норвежские депутаты выдвинули американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, сочтя, что он достоин этой награды за поиск мирного решения в деле денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом в среду местным СМИ сообщил бывший министр юстиции Норвегии Пер-Вилли Амундсен – один из авторов инициативы, представитель норвежской Партии прогресса, которая входит в правящую коалицию.

В частности, политик заявил, что прошедшие накануне первые в истории переговоры президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына являются началом процесса, который обеспечит миру мирное будущее.

«Пока он еще очень хрупкий, и поэтому мы должны делать все от нас зависящее, чтобы он принес хорошие результаты», - отметил Амундесен.

Напомним: подача заявок на Нобелевскую премию мира в текущем 2018 году была завершена еще 31 января. В связи с этим СМИ предположили, что норвежские депутаты номинировали Трампа на Нобелевскую премию мира 2019 года.

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Автор: Александр Люблинский
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