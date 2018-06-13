Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 

Норвежские депутаты выдвинули американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, сочтя, что он достоин этой награды за поиск мирного решения в деле денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом в среду местным СМИ сообщил бывший министр юстиции Норвегии Пер-Вилли Амундсен – один из авторов инициативы, представитель норвежской Партии прогресса, которая входит в правящую коалицию.

В частности, политик заявил, что прошедшие накануне первые в истории переговоры президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына являются началом процесса, который обеспечит миру мирное будущее.

«Пока он еще очень хрупкий, и поэтому мы должны делать все от нас зависящее, чтобы он принес хорошие результаты», - отметил Амундесен.

Напомним: подача заявок на Нобелевскую премию мира в текущем 2018 году была завершена еще 31 января. В связи с этим СМИ предположили, что норвежские депутаты номинировали Трампа на Нобелевскую премию мира 2019 года.