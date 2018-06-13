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Путин пришел на концерт, посвященный ЧМ-2018, на Красной площади

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18:46   13 Июня 2018
Россия
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Путин пришел на концерт, посвященный ЧМ-2018, на Красной площади

Путин пришел на концерт, посвященный ЧМ-2018, на Красной площади

Российский президент Владимир Путин посетил приуроченный к открытию домашнего Чемпионата мира по футболу концерт на Красной, в котором участие принимают мировые оперные звезды.

Об этом в среду вечером сообщает РИА Новости, отмечая, что в концерте на Красной площади участвует симфонический оркестр Мариинского театра, которым дирижирует Валерий Гергиев, певица Анна Нетребко, пианист Денис Мацуев и другие музыканты с мировым именем.

Напомним: первый в истории домашний чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля текущего года. Он будет открыт матчем Россия – Саудовская Аравия на московском стадионе «Лужники». Ранее сообщалось, что на матч-открытие планирует приехать Мухаммед бен Салман – наследный принц Саудовской Аравии.

Также сообщалось, что президент Боливии Эво Моралес, общаясь в среду с участниками дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что будет болеть за российскую футбольную сборную.

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Автор: Александр Люблинский
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