Facebook открыто следит за пользователями — Конгресс США

Социальная сеть предоставила комиссии американского сената отчет, который содержит ответы на две с лишним тысячи вопросов, касающихся личных данных пользователей.

Facebook под давлением доказательств и утечек признался в слежке за пользователями и разглашении персональных данных. В 225-страничном документе описали не только технические детали, но и перечислили информацию, собираемую о пользователе в фоном режиме.

Конфиденциальная информация о пользователях хранится на серверах Facebook. Однако в центральном хранилище есть не только «имя, фамилия и возраст», но и уровень зарядки устройства, с которого заходил пользователь в Facebook, список контактов и журнал звонков, движение мыши в приложениях, которые контролирует соцсеть, история личных сообщений.

Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов объяснил Федеральному агентству новостей, если человека волнует частная жизнь, тогда лучше «выбросить телефон и никогда им не пользоваться». По его словам, покупая билет на самолет или в кинотеатр, пользователь платит тем, что про него теперь все всем известно.