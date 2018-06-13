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 СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших
ОБСЕ зафиксировала снижение в Донбассе числа погибших и пострадавших

ОБСЕ зафиксировала снижение в Донбассе числа погибших и пострадавших

 Омбудсмен Украины посетит российские тюрьмы

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18:44   13 Июня 2018
Весь мир
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Facebook открыто следит за пользователями — Конгресс США

Facebook открыто следит за пользователями — Конгресс США

Социальная сеть предоставила комиссии американского сената отчет, который содержит ответы на две с лишним тысячи вопросов, касающихся личных данных пользователей.

Facebook под давлением доказательств и утечек признался в слежке за пользователями и разглашении персональных данных. В 225-страничном документе описали не только технические детали, но и перечислили информацию, собираемую о пользователе в фоном режиме.

Facebook открыто следит за пользователями — Конгресс США

Конфиденциальная информация о пользователях хранится на серверах Facebook. Однако в центральном хранилище есть не только «имя, фамилия и возраст», но и уровень зарядки устройства, с которого заходил пользователь в Facebook, список контактов и журнал звонков, движение мыши в приложениях, которые контролирует соцсеть, история личных сообщений.

Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов объяснил Федеральному агентству новостей, если человека волнует частная жизнь, тогда лучше «выбросить телефон и никогда им не пользоваться». По его словам, покупая билет на самолет или в кинотеатр, пользователь платит тем, что про него теперь все всем известно.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #пользователи #общество #facebook
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